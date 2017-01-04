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Боевики не хотят умирать за «русский мир»
Российские военные, находящиеся на Донбассе, причиняют себе умышленные телесные повреждения, чтобы избежать участия в боевых действиях.
Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ сохраняется тенденция к снижению уровня морально-психологического состояния личного состава, что связано с неудовлетворительными условиями несения службы, значительными потерями и ненадлежащим материальным обеспечением. Начиная с 31 декабря 2016 года, в подразделениях 1 и 2 АК оккупационных войск отмечено более 20 случаев причинения умышленных повреждений частей тела военнослужащими с целью уклонения от участия в боевых действиях и прохождения военной службы", - отмечается в сообщении ГУР в среду, 4 января.
Кроме того, в 13 стрелковом батальоне (Ровеньки) 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК ВС РФ после проведения ротационных мероприятий количество желающих уволиться с военной службы возросло до 30 человек (сейчас укомплектованность батальона личным составом около 50%). В связи с необходимостью проведения финансовых расчетов уволенных возникла проблема с выплатой денежного обеспечения личному составу, что привело "к внутренним конфликтам" в батальоне, отмечает разведка.
Источник: sprotyv.info.
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики
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