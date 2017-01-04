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Архив - Донецкая область

Еще одна трагедия под Светлодарской дугой

04.01.2017 11:05
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Еще одна трагедия под Светлодарской дугой

В военном комиссариате Кировоградской области подтвердили, что в зоне АТО покончил с жизнью 21-летний военнослужащий.

Как сообщил заместитель главы областного военного комиссариата Олег Молчанов, военнослужащий из Кировоградской области Олег Стасий совершил самоубийство 29 декабря 2016 года, передает УП.

"У меня лежит документ – сообщение о смерти, – что старший солдат Стасий Олег Александрович в районе выполнения задач у села Гнутово Мариупольского района около 3-х часов 29 декабря был найден без признаков жизни. Покончил жизнь самоубийством путем подрыва гранаты", – сказал он.

"Перед похоронами мы хотели узнать (подробности) у ребят, которые его привезли, но, к сожалению, они не остались на похороны, а сразу уехали. Сейчас у нас есть только документ, который они передали", – сказал Молчанов.

Он добавил, что по любому факту смерти, увечья, ранения командир соответствующей военной части проводит расследование и передает дело к прокуратуру или полицию. А уже они решают, возбуждать ли уголовное производство или нет.

В военной прокуратуре сообщили, что они не расследуют дела об этом инциденте.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Донбасс, трагедия, Светлодарская дуга
 
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