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Архив - Донецкая область

Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе

04.01.2017 11:42
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Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе

Савченко посетила подразделения ВСУ и Нацгвардии в Мариуполе.

Об этом она сообщила в соцсети Facebook, пишет 0629.com.ua.

"Посетила штабы Нацгвардии и ВСУ в зоне АТО. Службу несут на высоком уровне. Спасибо, ребята, за защиту Украины", - написала Савченко.

"Я стояла на одном из пунктов пропуска на линии разграничения. Скажем так, до Донецка было рукой подать. Все так же: продолжаются местами обстрелы. В каких-то зонах они более напряженные, в каких-то – время затишья. Все те же парни в окопах. Говорят, что им всего хватает: одежда есть, еда есть. Ну а что они скажут? Это же военные. Говорят, что готовы и дальше защищать Украину. Конечно, всем уже хочется, чтобы это закончилось, всем хочется домой. Один парень мне сказал, что хочет детей, только девушку нашел", - рассказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина". 

В соцсетях неоднозначно отреагировали на этот визит. Некоторые пользователи считают, что таким способом Надежда Савченко пытается вернуть пошатнувшийся авторитет среди украинцев.

Фото: 0629.com.ua.



Теги: Донбасс, визит, Мариуполь
 
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