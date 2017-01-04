Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе

04.01.2017 11:42

Савченко посетила подразделения ВСУ и Нацгвардии в Мариуполе.



Об этом она сообщила в соцсети Facebook, пишет 0629.com.ua.



"Посетила штабы Нацгвардии и ВСУ в зоне АТО. Службу несут на высоком уровне. Спасибо, ребята, за защиту Украины", - написала Савченко.



"Я стояла на одном из пунктов пропуска на линии разграничения. Скажем так, до Донецка было рукой подать. Все так же: продолжаются местами обстрелы. В каких-то зонах они более напряженные, в каких-то – время затишья. Все те же парни в окопах. Говорят, что им всего хватает: одежда есть, еда есть. Ну а что они скажут? Это же военные. Говорят, что готовы и дальше защищать Украину. Конечно, всем уже хочется, чтобы это закончилось, всем хочется домой. Один парень мне сказал, что хочет детей, только девушку нашел", - рассказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина".



В соцсетях неоднозначно отреагировали на этот визит. Некоторые пользователи считают, что таким способом Надежда Савченко пытается вернуть пошатнувшийся авторитет среди украинцев.

Фото: 0629.com.ua.