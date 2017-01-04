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Снаряды, мины, гранатометы: в зоне АТО обнаружен схрон с тоннами боеприпасов.

04.01.2017 14:02
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Снаряды, мины, гранатометы: в зоне АТО обнаружен схрон с тоннами боеприпасов.

Огромный тайник с военными средствами поражения обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции, информирует пресс-центр ведмства.

«Из тайника, который был оборудован в одном из нежилых помещений в Первомайском Покровского района Донецкой области, оперативники спецслужбы изъяли 300 артиллерийских снарядов различного калибра, 43 минометных мины, 108 выстрелов к гранатометам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластида весом 500 г и более 68000 патронов различного калибра», - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

 

Источник:  sprotyv.info.



Теги: Донбасс, гранатомет, АТО, снаряды
 
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