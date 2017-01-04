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Снаряды, мины, гранатометы: в зоне АТО обнаружен схрон с тоннами боеприпасов.
04.01.2017 14:02
Огромный тайник с военными средствами поражения обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции, информирует пресс-центр ведмства.
«Из тайника, который был оборудован в одном из нежилых помещений в Первомайском Покровского района Донецкой области, оперативники спецслужбы изъяли 300 артиллерийских снарядов различного калибра, 43 минометных мины, 108 выстрелов к гранатометам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластида весом 500 г и более 68000 патронов различного калибра», - говорится в сообщении.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Источник: sprotyv.info.
Теги: Донбасс, гранатомет, АТО, снаряды
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