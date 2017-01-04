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Сводка: оккупанты обстреляли Троицкое и Зайцево из 120-мм и 82-мм минометов. ВИДЕО
В течении минувших суток российские оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Из минометов они неоднократно обстреливали Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино огонь вела БМП оккупантов.
На Луганском направлении по Новозвановке стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.
На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому и Зайцево, а из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал Луганское, Авдеевку и Крутую Балку. Один наш военнослужащий ранен.
По состоянию на 18.00 состоялось 32 обстрел», - говорится в сообщении.
Источник: sprotyv.info.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Зайцево
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