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Архив - Донецкая область

Сводка: оккупанты обстреляли Троицкое и Зайцево из 120-мм и 82-мм минометов. ВИДЕО

04.01.2017 20:50
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Сводка: оккупанты обстреляли Троицкое и Зайцево из 120-мм и 82-мм минометов. ВИДЕО

В течении минувших суток российские оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Из минометов они неоднократно обстреливали Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино огонь вела БМП оккупантов.

На Луганском направлении по Новозвановке стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому и Зайцево, а из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал Луганское, Авдеевку и Крутую Балку. Один наш военнослужащий ранен.

По состоянию на 18.00 состоялось 32 обстрел», - говорится в сообщении.

Источник: sprotyv.info.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Зайцево
 
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