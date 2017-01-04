Тука рассказал, когда на Донбассе можно провести выборы

04.01.2017 10:15

Проведение выборов в находящихся сейчас под оккупацией территориях Донбасса является возможным минимум по истечении двух или трех лет после того, как они будут освобождены от российских войск, передает replyua.net.

Такую точку зрения в интервью каналу Еспресо.TV озвучил замминистра по временно оккупированным регионам Георгий Тука. При этом он отметил, что озвученная им позиция совпадает с мнением официального Киева по вопросу проведения на Донбассе выборов. Кроме того, по мнению Туки, на протяжение указанного период времени на освобожденных территориях Донбасса является возможной деятельность военно-гражданских администраций, и никакой трагедии в этом нет.



Также высокопоставленный чиновник заявил, что российский лидер Владимир Путин давно старается навязать украинской стороне свой вариант деоккупации захваченных территорий Донецкой и Луганской областей. Среди таких условий замминистра озвучил или федерализацию, или предоставление украинскими властями законности ныне существующих на Донбассе бандитских формирований. Напомним, что в одном из своих недавних интервью Тука заявил, что Украина имеет все шансы полностью вернуть под свой контроль оккупированные территории максимум до середины следующего года.

Источник: replyua.net.