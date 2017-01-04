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Жебривский хочет строить в Донбассе настоящую Украину
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский уверен, что настоящую Украину нужно строить именно в Донецкой области.
По мнению чиновника, сейчас жители региона ищут самоидентификацию настоящего украинца.
При этом Жебривский отметил:"Недавно они понимали, что они единый советский народ, совсем недавно еще были хозяева Донетчины, которые им указывали — где работать, где жить, как жить. Много людей сейчас задумываются, а кто я. Это очень важно для понимания, что сегодня они украинцы. Украинцы не в зависимости от происхождения. И на сегодняшний день важно, что, именно самоидентификация — это украинец с Донетчины».
Кроме того, он заявил, что встречи с местными жителями позволяют сделать вывод, что многие нашли себя.
Жебривский подчеркнул: «Я встречаюсь много с президентом и премьером. И я им сказал — настоящую Украину нужно начать строить тут, на Донетчине, не во Львове, они там все знают, какие они украинцы… А тут люди, которые ищут самоидентификации, знаете, как с чистого листа».
Также, он добавил, что если запустить единые правила игры для всех, то жители региона проявят себя как настоящие патриоты, украинцы.
Источник: donpress.com.
Теги: Украина, Донбасс, Жебривский
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