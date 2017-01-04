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Архив - Донецкая область

Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"

04.01.2017 18:45
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Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"

Глава Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что жители поселка Новолуганское под Горловкой при попытке позвонить по номеру "102" в украинскую полицию попадают на полицию т. н. "ДНР". Об этом Аброськин написал на своей странице в Facebook, сообщает Страна.ua.
"Исправить это сейчас технически невозможно - так говорят специалисты "Укртелекома", которые предоставляют коммуникационные услуги и техническое сопровождение линии "102", - написал главный полицейский области.
Полиция была вынуждена выделить для жителей Новолуганского отдельные телефонные линии. Аброськин приводит их номера: 050-346-24-78, 067-623-51-52 и на "горячую линию" 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных).
"А уже с 11 января обращение жителей Новолуганского будут поступать в центр управления нарядами UASC. Это позволит более оперативно реагировать полицейским и вовремя предоставлять необходимую помощь", - резюмирует Аброськин.



Теги: Донбасс, телефон, полиция, ДНР, Аброськин, Новолуганское
 
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