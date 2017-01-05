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Боевики «ЛДНР» самовольно покидают боевые позиции и бегут из Донбасса, - ГУР

05.01.2017 21:10
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Боевики «ЛДНР» самовольно покидают боевые позиции и бегут из Донбасса, - ГУР

На украинских территориях Донбасса, земли которых находятся под оккупацией террористов, в рядах пророссийских боевиков значительным образом растет недовольство, о чем рассказали в ГУР МО Украинского государства. 

Как информирует replyua.net, боевики, которые не могут смириться с условиями несения службы, самовольно устраивают бегство из состава «вооруженных сил» самопровозглашенных республик. По данным ГУР МО, из-за такого недовольства террористы становятся менее мотивированными. Также в сообщении говорится, что начиная с третьего января 2017 года бойцы Федеральной службы безопасности Российской Федерации вместе с «МГБ ДНР» принялись осуществлять спецоперацию по привлечению методом принуждения жителей оккупированных земель к ведению войны на передовой против бойцов ВСУ.

В ГУР также отмечают, что сепаратисты убегают не только из «ДНР», но ровно также и с подразделений боевиков Луганска и области. Разведчики сообщают: «Командный состав, который прибыл с российской земли, осуществляет на востоке Украинского государства улучшение собственного материального положения за счет личного состава и местных граждан, которые вынуждены им подчиняться. Но в результате этого каждый день боевики все хуже и хуже выполняют свои боевые обязанности на передовой, самовольно оставляя позиции». 

 

Источник: replyua.net.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики
 
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