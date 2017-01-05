Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донецкий футбольный клуб покинули пятеро игроков

05.01.2017 14:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донецкий футбольный клуб покинули пятеро игроков

Донецкий ФК "Олимпик" покинули пятеро футболистов, - сообщает официальный сайт клуба. 

Больше не являются игроками "Олимпика" 26-летний защитник Кирилл Петров, 28-летний нападающий Владимир Лысенко, 20-летний нападающий Илья Корнев, 19-летний полузащитник Егор Демченко и 26-летний полузащитник Максим Драченко. У Лысенко закончился контракт с клубом, остальные исполнители покинули "Олимпик" по обоюдному согласию сторон. 

Кирилл Петров стал игроком "Олимпика" в феврале 2016 года. В составе "олимпийцев" провел в Премьер-лиге 22 матча, в которых забил два мяча. 

Владимир Лысенко подписал контракт с "Олимпиком" в августе 2014 года. За основной состав в Премьер-лиге сыграл 43 матча - забил 8 мячей. 

Илья Корнев подписал контракт с "Олимпиком" в июле 2016 года. В Премьер-лиге за команду Романа Санжара провел пять матчей - забил один мяч. 

Егор Демченко заключил соглашение с "Олимпиком" в сентябре 2016 года. За основной состав "олимпийцев" в Премьер-лиге не сыграл ни разу. 

Максим Драченко перешел в "Олимпик" в 2010 году. В первом же сезоне с командой занял первое место в группе Б второй лиги, что позволило повыситься в классе. Через три года с "Олимпиком" стал победителем уже первой лиги и 26 июля 2014 года в игре с "Черноморцем"дебютировал в Премьер-лиге. В высшем украинском дивизионе провел 53 матча, в которых забил 1 мяч. 

 

Источник: ostro.org.



Теги: Донбасс, спорт, футбол, клуб, футболисты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх