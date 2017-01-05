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Донецкий футбольный клуб покинули пятеро игроков
Донецкий ФК "Олимпик" покинули пятеро футболистов, - сообщает официальный сайт клуба.
Больше не являются игроками "Олимпика" 26-летний защитник Кирилл Петров, 28-летний нападающий Владимир Лысенко, 20-летний нападающий Илья Корнев, 19-летний полузащитник Егор Демченко и 26-летний полузащитник Максим Драченко. У Лысенко закончился контракт с клубом, остальные исполнители покинули "Олимпик" по обоюдному согласию сторон.
Кирилл Петров стал игроком "Олимпика" в феврале 2016 года. В составе "олимпийцев" провел в Премьер-лиге 22 матча, в которых забил два мяча.
Владимир Лысенко подписал контракт с "Олимпиком" в августе 2014 года. За основной состав в Премьер-лиге сыграл 43 матча - забил 8 мячей.
Илья Корнев подписал контракт с "Олимпиком" в июле 2016 года. В Премьер-лиге за команду Романа Санжара провел пять матчей - забил один мяч.
Егор Демченко заключил соглашение с "Олимпиком" в сентябре 2016 года. За основной состав "олимпийцев" в Премьер-лиге не сыграл ни разу.
Максим Драченко перешел в "Олимпик" в 2010 году. В первом же сезоне с командой занял первое место в группе Б второй лиги, что позволило повыситься в классе. Через три года с "Олимпиком" стал победителем уже первой лиги и 26 июля 2014 года в игре с "Черноморцем"дебютировал в Премьер-лиге. В высшем украинском дивизионе провел 53 матча, в которых забил 1 мяч.
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, спорт, футбол, клуб, футболисты
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