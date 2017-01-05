Главарь боевиков сознался в огромных потерях под Авдеевкой

05.01.2017 16:08

Бригада «Восток» под Авдеевкой потеряла в 2016-м 200 убитых и около 300 раненых.

Такие цифры озвучил один из главарей боевиков «ДНР» Александр Ходаковский. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, передает Politeka.

Бутусов констатирует, что боевики традиционно тщательно скрывают свои потери. Российской командование считает информацию засекреченной.

Однако некоторую ясность относительно масштаба потерь внес один из главарей «ДНР» Александр Ходаковский, который сообщил, что его бригада «Восток» потеряла в 2016-м 200 убитыми и около 300 ранеными. Это подразделение ведет боевые действия под Авдеевкой.

С учетом того, что в этой зоне фронта принимали участие и другие бригады боевиков потери могут оказаться еще больше только на одном из участков. В то же время общие потери подразделений ВСУ в разы меньше, что говорит о мастерстве и доблести украинских воинов.

Источник: politeka.net.