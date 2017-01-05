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Архив - Донецкая область

Командование боевиков "перевоспитывает" недовольных отправкой на передовую

05.01.2017 13:55
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По данным ГУР МОУ, продолжается снижение уровня укомплектованности личным составом передовых подразделений 1 (ДОНЕЦК) и 2 (ЛУГАНСК) АК ВС РФ в результате недовольства военнослужащих условиями службы и потери мотивации к ее продолжению, заставляет командование российских войск применять дополнительные меры для комплектования вакантных должностей.
 
"С 3 января с.г. представителями ФСБ РФ совместно с т.н. "МГБ днр" начаты мероприятия по принудительному привлечению к боевым действиям в составе передовых подразделений 1 АК (ДОНЕЦК) ВС РФ личного состава т.н. "республиканских силовых структур". Как правило, в передовые подразделения военнослужащие направляются в целях перевоспитания, из числа тех, которые каким-либо образом проявили недовольство деятельностью российских оккупационных войск и местной властью, или без оформления разрешения ФСБ РФ находились на территории, подконтрольной Украине", - говорится в сообщении разведчиков.
Источник: sprotyv.info.


Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, передовая
 
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