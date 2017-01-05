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Тука считает, что РФ скоро сама будет арестовывать «добровольцев Донбасса»
В настоящее время на оккупированных территориях Донбасса находится около 5 тысяч регулярных войск РФ, а также большое количество российских наемников.
Об этом во время своего интервью на одном из украинских телеканалов заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает "Пресса Украины".
Он отметил, что многие так называемые "российские добровольцы" приехали на Донбасс потому, что им нравится неконтролируемая власть и безнаказанность за преступления. Тука предположил, что этих людей будут преследовать на территории России. Он заявил, что регулярные войска спокойно вернутся, когда будет отдан приказ, а вот "казачки" и прочие "добровольцы" будут иметь серьезные проблемы, потому, что они не нужны и самой России. Он заявил, что эти люди давно прекратились в убийц и насильников, которые не хотят нести ответственности за свои преступления, поэтому большая часть их них отправляется в Сирию.
"Я даже не исключаю того, что со временем их могут преследовать российские правоохранительные органы. Сейчас их в России называют "добровольцами", а через определенный промежуток времени их могут начать называть наемниками. Кстати, это запрещено российским законодательством", - заявил он.
Источник: lugradar.net.
Теги: Россия, Донбасс, арест, АТО, добровольцы
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