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У "ДНР" на передових позиціях проти "хунти" воюють порушники
У складі передових підрозділів проросійських терористів на Донбасі представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації спільно з самопроголошеним «Міністерством державної безпеки ДНР» залучають місцевих мешканців, які висловлювали своє незадоволення щодо роботи ватажків бандформування на території Донецька. Про це у четвер, 5-го січня, повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міноборони України, передає replyua.net.
«Починаючи з 3-го січня 2017 року ФСБ РФ спільно з так званим «Міністерством державної безпеки ДНР» почали проводити заходи з примусового залучення в склад бойовиків, які діють на передових позиціях, «військових» з особового складу так званих «республіканських силових структур». Така діяльність, на думку «вищого керівництва», змусить «не вірних» громадян «ДНР» перевиховатися та змінити свою політичну та соціальну думку. Туди потрапляють люди, які якимось чином (через соціальні мережі, разові висловлювання тощо) висловлювали своє незадоволення так званою «владою ДНР» або роботою ФСБ РФ. Також там можуть опинитися особи, які без дозволу бойовиків перетнули лінію розмежування та побували на підконтрольній Києву території», - пояснили у ГУР.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, война, ДНР
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