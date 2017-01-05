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Архив - Донецкая область

В Донецкой области на трассе «Бахмут – Северск» убрали блокпост

05.01.2017 08:50
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В Донецкой области на трассе «Бахмут – Северск» убрали блокпост

В Донецкой области на автомобильной дороге по направлению «Бахмут – Северск» убрали внутренний блокпост.

В конце 2016 года ликвидацию блокпоста инициировал председатель Бахмутской районной администрации Владимир Бохонов. Военные рассмотрели целесообразность этого предложений и согласились с чиновником. Теперь жители близлежащих сел смогут быстрее добираться в Соледар и Бахмут (до переименования Артемовск).

В скором времени будет решатся вопрос и по пункту пропуска в районе Часов Яра, где местные жители простаивают часами. Кроме того, в этом месте неоднократно возникали конфликтные ситуации между военными и гражданским населением.

 

Источник: dnews.dn.ua.



Теги: Донбасс, Северск, трасса, блокпост, Бахмут
 
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