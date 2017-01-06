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Блокпосты Донбасса - информация от очевидцев
По информации "Донбасс SOS", все КПВВ работают в штатном режиме. КПВВ "Золотое" по-прежнему закрыто.
По официальной информации от Госпогранслужбы: "Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ "Майорск" находилось 70 транспортных средств, которые двигались на въезд, и на выезд 150 авто. В "Марьинке" на въезд с неконтролируемой территории следовало 250 транспортных средств, а в направлении выезда 130. На КПВВ Новотроицкое на въезд находилось 20 автомобилей и 80 на выезд. В "Гнутово" 120/ 40 автомобилей соответственно".
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Артемовск #Бахмут #Майорск #Зайцево #Никитовка
"Подъехали в 7.15 и в 8.00 были на нулевом, стоим, машин в районе 100".
"На 10.30. На Майорске машин 30,стоим пока без движения".
#Александровка #Курахово #Марьинка
"В 7.30 подъехал на укр. пост на Донецк. Очередь была за 100 м до перекрестка с броневиком. Сейчас открыли пост и проехал уже броневик. Сзади машин 30".
"На 9.00. На Донецк машин на знаке 400 метров до обогревателя".
"На Донецк на 8.20 (укр.) 20 машин до броневика...Удачи всем".
"В сторону Донецка приехали на пост в 7.00,до перекрестка было 150-200 метров, сейчас уже проехали пост. В сторону Курахово 76 машин около поста и 50 машин на нулевом".
"На 11.00. На Украину людей и машин не много. На Каргиле в сторону Донецка машин 15-20".
"На Донецк машин от броневика".
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
"На 8.30 . На Перлыне стоит машин 20 за нами, и перед нами 10 в сторону Мариуполя".
"На Донецк очередь чуть дальше знака 90".
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, пропускная система, КПВВ, очереди
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