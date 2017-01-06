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Боевики НВФ вели огонь на всех направлениях донбасского фронта
За прошедшие утки боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба штаба АТО.
В частности, на Луганском направлении боевики обстреливали Новозвановку из минометов калибра 120 мм и гранатометов, Талаковку и Станицу Луганскую – из гранатометов, по Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Мариупольском направлении боевики обстреливали из минометов Марьинку, из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Широкино, Марьинку, Красногоровку, Водяное и Новотроицкое, из вооружения БМП – по Старогнатовке.
На Донецком направлении члены незаконных вооруженных формирований обстреливали окрестности Троицкого из ствольной артиллерии калибра 152 мм, Авдеевку – из минометов калибра 82 мм, из гранатометов и стрелкового оружия – Луганское и Авдеевку.
Кроме того, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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