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Архив - Донецкая область

Боевики НВФ вели огонь на всех направлениях донбасского фронта

06.01.2017 07:09
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Боевики НВФ вели огонь на всех направлениях донбасского фронта

За прошедшие утки боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В частности, на Луганском направлении боевики обстреливали Новозвановку из минометов калибра 120 мм и гранатометов, Талаковку и Станицу Луганскую – из гранатометов, по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали из минометов Марьинку, из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Широкино, Марьинку, Красногоровку, Водяное и Новотроицкое, из вооружения БМП – по Старогнатовке.

На Донецком направлении члены незаконных вооруженных формирований обстреливали окрестности Троицкого из ствольной артиллерии калибра 152 мм, Авдеевку – из минометов калибра 82 мм, из гранатометов и стрелкового оружия – Луганское и Авдеевку.

Кроме того, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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