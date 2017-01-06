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Архив - Донецкая область

Дончане с ообщают о задержании на улице и обысках

06.01.2017 08:32
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Дончане с ообщают о задержании на улице и обысках

В Донецке жителей Текстильщика предупредили ни в коем случае не нарушать комендантский час и не выходить из дома по возможности уже после 22:00. Об этом пишут сами дончане в социальных сетях.

По их словам, боевики в вечернее время — после 21:00 ходят по району и ищут людей, которые были вынуждены задержаться на улице. Все сразу же подвергаются обыску.

"21.57 к ФБ По текстилю шляются орки, много, шмонают всех встречных. Аккуратно", — описал ситуацию местный житель сегодня, 5 января.

При этом есть аналогичные сообщения и из других районов. "Шахтерская площадь тоже самое", — пишут очевидцы.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).

Источник: "ДонПресс".


Фото: www.vesti.ru/

Теги: Донецк, Донбасс, житейская история, облава, боевики
 
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