Дончане с ообщают о задержании на улице и обысках

06.01.2017 08:32

В Донецке жителей Текстильщика предупредили ни в коем случае не нарушать комендантский час и не выходить из дома по возможности уже после 22:00. Об этом пишут сами дончане в социальных сетях.

По их словам, боевики в вечернее время — после 21:00 ходят по району и ищут людей, которые были вынуждены задержаться на улице. Все сразу же подвергаются обыску.

"21.57 к ФБ По текстилю шляются орки, много, шмонают всех встречных. Аккуратно", — описал ситуацию местный житель сегодня, 5 января.

При этом есть аналогичные сообщения и из других районов. "Шахтерская площадь тоже самое", — пишут очевидцы.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).

Источник: "ДонПресс".