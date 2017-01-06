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Донецкого Деда Мороза Губарева приглашают на допрос в Киев
Служба безопасности Украины вызывает в Киев для проведения следственных и процессуальных действий бывшего самопровозглашенного "народного губернатора Донбасса" Павла Губарева, сообщает interfax.com.ua.
Повестка на допрос, который состоится 11, 12 и 13 января, опубликована в газете "Урядовый курьер". П.Губарева подозревают в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, организации массовых беспорядков и причастности к деятельности террористических организаций.
"Подозреваемый Губарев, 10.03.1983 г.р…. вызывается в 10:00 11, 12 и 13 января 2017 года к старшему следователю ОВД ГСУ СБУ Романченко А.А. в каб. 311 по адресу: г.. Киев, ул. Владимирская, 33 для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №22014000000000181 от 03.06.2014 по ч.3 ст.109, ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.28 ч.1 ст.294, ч.1 ст.258-3 УК Украины", - говорится в повестке.
Напомним, Министерство внутренних дел Украины объявило П.Губарева в розыск в мае 2014 года. Согласно сообщению на сайте МВД, размещенном в рубрике "Лица, скрывающиеся от органов власти", П.Губарев скрывается от Следственного управления СБУ. Датой исчезновения П.Губарева считается 26 мая.
Фото: https://donpress.com/
Теги: Донбасс, Киев, СБУ, допрос, Павел Губарев
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