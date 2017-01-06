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Архив - Донецкая область

"Идеолог ДНР" возмутился фанфаронством донецкого "министра" Ташкента

06.01.2017 16:35
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"Идеолог ДНР" возмутился фанфаронством донецкого "министра" Ташкента

"Идеолог" "ДНР" Роман Манекин, который проживает в оккупированном Донецке, уличил местного "министра" "доходов и сборов" Александра Тимофеева в шикарной жизни. Об этом Манекин написал в своей социальной сети.

Он рассказал, как ходил по Набережной в Донецке, тщетно пытаясь попасть в оцепленное боевиками кафе "Ракушка". Вокруг него стояло огромное количество вооруженных наемников, которые якобы охраняли обедающего "министра".

"Зачем так глупо, по-фанфаронски, так бесконечно долго (уже три года, как при власти, и три года, как идет разговор) раздражать людей?" — возмущается "идеолог".

Он предлагает "министрам" ходить в "столовые" в "гософисах".


Фото: frankensstein.livejournal.com/

Теги: Донецк, Донбасс, министр, жизнь, нищета, богатство
 
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