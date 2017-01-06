На донбасском фронте подразделения ВСУ готовы к ухудшению погодных условий

Подразделения Вооруженных сил Украины, которые несут службу в ходе проведения антитеррористической операции на Донбассе, обеспечены топливом, а личный состав готов к ухудшению погодных условий, сообщил первый замкомандующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Локота.

"Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем. Также в достаточном количестве имеются средства обогрева", - цитирует А.Локоту пресс-служба Минобороны Украины в пятницу вечером, передает "Интерфакс".

Он подчеркнул, что мероприятия по подготовке к зимнему периоду в АТО были спланированы и прошли заранее.

"Для тех, кто в окопах, зима всегда является тяжелым испытанием. Но мы готовились заранее, поэтому сейчас любые проблемы, которые возникают, решаются оперативно", - отметил первый заместитель командующего Сухопутных войск ВС Украины.