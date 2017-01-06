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Архив - Донецкая область

На КПВВ "Майорск" пограничники задержали контрабандиста с партией сигарет

06.01.2017 11:11
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На КПВВ "Майорск" пограничники задержали контрабандиста с партией сигарет
Пограничники задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" мужчину, который пытался провезти на оккупированную территорию 1000 пачек сигарет стоимостью 25 тысяч гривен.

Как сообщается, при осуществлении проверки автомобиля 40-летнего гражданина Украины, который направлялся на неподконтрольную территорию, пограничники обратили внимание на его нервозное поведение. Старшим пограничного наряда было принято решение провести углубленный осмотр транспортного средства. При осмотре под обшивкой салона автомобиля "Мерседес" пограничники нашли 1000 пачек сигарет с акцизными марками Украины.

Предварительная сумма оценки товара составляет 25 000 гривен.


Фото: www.0624.com.ua/

Теги: Донбасс, сигареты, пограничники, Майорск
 
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