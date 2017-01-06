- В "армии ДНР" нарастает возмущение: боевикам не выдали зарплату даже за декабрь16:19
- На КПВВ у Донбасі облаштовані пункти обігріву для людей16:06
- В Славянске семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом15:59
- В прифронтовой Авдеевке задержали мародера15:34
- Несовершеннолетнего жителя Покровска будут судить за изнасилование малолетних племянниц15:18
- Руководство ВС РФ готовит офицеров для ротации на Донбасс15:12
- Кравчук предложил свой "рецепт" окончания войны на Донбассе15:05
- Обстрелы, очереди и условия ожидания - основные моменты, которые беспокоят пересекающих блокпосты на линии разграничения в Донбассе14:37
- Украинские саперы обезвредили в районе канала "Северский Донец - Донбасс" три взрывных устройства (ФОТО)14:14
- "Власти" оккупированной Горловки намерены восстановить профилакторий для оздоровления "ополченцев" и российских "ихтамнетов"13:59
На КПВВ у Донбасі облаштовані пункти обігріву для людей
На контрольних пунктах в’їзду-виїзду Луганщині і Донеччині вже облаштовані пункти обігріву. Про це в коментарі повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.
"Вони були розгорнуті ще наприкінці грудня і зараз успішно функціонують. Що стосується адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом, там зберігалась дещо інша погода і пункти обігріву не розгортались, але в нинішніх умовах вони зараз або вже розгорнуті або в процесі встановлення. Впродовж сьогоднішнього дня це завдання буде виконано і там також з’являться пункти обігріву", – сказав він.
Слободян уточнив, що пункти обігріву – це військові намети, в яких можуть перебувати близько 25-20 людей, там є ковдри та засоби обігріву.
У МОЗ повідомили, що від початку року внаслідок переохолодження в Україні померли четверо людей.
Медики рекомендують одягатися багатошарово, захищати відкриті ділянки шкіри, не виходити на мороз голодним, заходити кожні півгодини-годину у тепле приміщення і не перевтомлюватися.
Як повідомляв Р директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда, мінімальна температура повітря протягом 6 – 9 січня у західних та північних областях сягатиме 14 – 19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів. Він зазначив, що похолоданняне не буде тривалим, після 9 січня очікується поступове підвищення температури.
Фото: www.radiosvoboda.org/
Теги: Донбасс, пункт обогрева, КПВВ
- За сутки в пунктах обогрева побывало 145 человек
- Пункт обогрева работает, но люди попадают в больницы
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Канонизация - вещь недешевая: за причисление к лику святых в Ватикане берут 750 тысяч евро
- Жители Донбасса спасаются от мороза в палатках
- Бомжи стали помощниками МЧС, но руки мыть не хотят
- В "армии ДНР" нарастает возмущение: боевикам не выдали зарплату даже за декабрь16:19
- На КПВВ у Донбасі облаштовані пункти обігріву для людей16:06
- В Славянске семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом15:59
- В прифронтовой Авдеевке задержали мародера15:34
- Несовершеннолетнего жителя Покровска будут судить за изнасилование малолетних племянниц15:18
- Руководство ВС РФ готовит офицеров для ротации на Донбасс15:12
- Кравчук предложил свой "рецепт" окончания войны на Донбассе15:05
- Обстрелы, очереди и условия ожидания - основные моменты, которые беспокоят пересекающих блокпосты на линии разграничения в Донбассе14:37
- Украинские саперы обезвредили в районе канала "Северский Донец - Донбасс" три взрывных устройства (ФОТО)14:14
- "Власти" оккупированной Горловки намерены восстановить профилакторий для оздоровления "ополченцев" и российских "ихтамнетов"13:59
- В "армии ДНР" нарастает возмущение: боевикам не выдали зарплату даже за декабрь16:19
- На КПВВ у Донбасі облаштовані пункти обігріву для людей16:06
- В Славянске семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом15:59
- Немецкий остров засыпало "киндер-сюрпризами"15:45
- В прифронтовой Авдеевке задержали мародера15:34
- Несовершеннолетнего жителя Покровска будут судить за изнасилование малолетних племянниц15:18
- Руководство ВС РФ готовит офицеров для ротации на Донбасс15:12
- Кравчук предложил свой "рецепт" окончания войны на Донбассе15:05
- Обстрелы, очереди и условия ожидания - основные моменты, которые беспокоят пересекающих блокпосты на линии разграничения в Донбассе14:37
- Украинские саперы обезвредили в районе канала "Северский Донец - Донбасс" три взрывных устройства (ФОТО)14:14
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО
- Восточный гороскоп на 2017 год: Крыс ждет повышение в карьере, а Драконов – успех
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе
- ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»