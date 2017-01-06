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На Рождество в Мариуполе пройдут концерты и дискотеки
Составлена программа празднования Рождества в Мариуполе. Об этом информирует пресс-служба городского совета.
7 января в 12:00 на Театральной площади (Центральный район) состоится концертная Рождественская программа. Творческие коллективы города поздравят мариупольцев своими выступлениями. В этот же день, 7 января в 15:00 в ДК "Молодежный" в 15:00 будет Рождественская ретро-дискотека. В 17:00 в ДК "Чайка" (Приморский район) будут организованы "Рождественские встречи" танцевальный вечер в клубе "Встреча".
8 января в ДК "Чайка" в 12:00 пройдет благотворительный утренник - театрализованное музыкальное представление "Снежная принцесса" для малообеспеченных детей и семей переселенцев.
9 января в Городском Дворце культуры (Левобережный р-он) будет организована сказка "новый год в Простоквашино".
Фото: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, праздник, Рождество
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