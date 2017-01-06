Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Рождество в Мариуполе пройдут концерты и дискотеки

06.01.2017 16:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Рождество в Мариуполе пройдут концерты и дискотеки

Составлена программа празднования Рождества в Мариуполе. Об этом информирует пресс-служба городского совета.

7 января в 12:00 на Театральной площади (Центральный район) состоится концертная Рождественская программа. Творческие коллективы города поздравят мариупольцев своими выступлениями. В этот же день, 7 января в 15:00 в ДК "Молодежный" в 15:00 будет Рождественская ретро-дискотека. В 17:00 в ДК "Чайка" (Приморский район) будут организованы "Рождественские встречи" танцевальный вечер в клубе "Встреча".

8 января в ДК "Чайка" в 12:00 пройдет благотворительный утренник - театрализованное музыкальное представление "Снежная принцесса" для малообеспеченных детей и семей переселенцев.

9 января в Городском Дворце культуры (Левобережный р-он) будет организована сказка "новый год в Простоквашино".


Фото: https://www.0629.com.ua

Теги: Донбасс, Мариуполь, праздник, Рождество
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх