Назад в СССР - в Донецке открыли кафе "Коба"

06.01.2017 09:29

В оккупированном российскими войсками и террористами "ДНР" Донецке открыли кафе под названием "Коба", которое соответствует прозвищу советского диктатора Иосифа Сталина, сообщает 1492news.com.

Фанатизм СССР, который настолько чутко и примитивно по-прежнему местному населению пытаются навязать террористы "ДНР" вместе со своими российскими кураторами, не имеет границ. Теперь в Донецке открыто кафе, которое открыто прославляет Сталина и даже носит название, сопоставимое с его кличкой - "Коба". Так Джугашвили называли в его близком окружении. На фасаде здания висит его портрет.