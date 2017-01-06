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Назад в СССР - в Донецке открыли кафе "Коба"

06.01.2017 09:29
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Назад в СССР - в Донецке открыли кафе "Коба"

В оккупированном российскими войсками и террористами "ДНР" Донецке открыли кафе под названием "Коба", которое соответствует прозвищу советского диктатора Иосифа Сталина, сообщает 1492news.com.

Фанатизм СССР, который настолько чутко и примитивно по-прежнему местному населению пытаются навязать террористы "ДНР" вместе со своими российскими кураторами, не имеет границ. Теперь в Донецке открыто кафе, которое открыто прославляет Сталина и даже носит название, сопоставимое с его кличкой - "Коба". Так Джугашвили называли в его близком окружении. На фасаде здания висит его портрет.


Фото: https://ru.1492news.com

Теги: Донецк, Донбасс, кафе, Сталин, Коби Брайант
 
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