Несовершеннолетнего жителя Покровска будут судить за изнасилование малолетних племянниц

06.01.2017 15:18

Несовершеннолетнего жителя Покровска будут судить в Донецкой области за изнасилование двух девочек, которые являются его племянницами, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Во время досудебного расследования, которое проводилось под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры, собрано достаточно доказательств вины парня, который насиловал своих племянниц.



Установлено, что разведенная женщина проживала вместе со своими 6 и 8-летними дочерьми. К ним в гости периодически приезжал ее родной 16-летний брат. Пользуясь моментом, когда сестры не было дома, угрожая девочкам насилием, он удовлетворял свою половую страсть неестественным путем.



Следователи установили, что несовершеннолетний житель Покровска совершал развратные действия в отношении своих племянниц с августа 2015 года по октябрь 2016 года.



Сейчас обвинительный акт в отношении него прокуратурой утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.



За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), 16-летнему парню грозит до 15 лет лишения свободы.