Обмен заложниками - сепаратист Пушилин заявил об изменении формулы обмена

06.01.2017 12:42

Один из главарей террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил об изменении в формуле обмена заложниками в минском процессе. Условия изменили по формуле "всех на всех" на "всех подтвержденных на всех подтвержденных".

Об этом передает информационный ресурс боевиков.

"На последних встречах было предложено новое уточнение: "всех подтвержденных на всех подтвержденных". И цифры участниками переговоров были определены. Но проблема не только в цифрах", - сказал Пушилин.

Ранее советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил, что сейчас прорабатывают разные варианты освобождения заложников. В частности, Украина предлагает беспрецедентную формулу освобождения украинских заложников - 228 на 48 человек.

По словам Тандита, официально считают украинскими заложниками 110 человек, известно о местонахождении 58 человек.