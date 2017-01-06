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Обстрелы, очереди и условия ожидания - основные моменты, которые беспокоят пересекающих блокпосты на линии разграничения в Донбассе

06.01.2017 14:37
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Обстрелы, очереди и условия ожидания - основные моменты, которые беспокоят пересекающих блокпосты на линии разграничения в Донбассе

Общественная организация "Фундация.101" подвела итоги опроса граждан на линии соприкосновения, которые пересекали контрольные пункты въезда-выезда в декабре 2016 года.

Во время анкетирования граждан, проводимого в рамках собственной инициативы "Прифронтовая инспекция", было опрошено 2695 человек на всех КПВВ в Донецкой и Луганской областях.

Соединив полученные показатели на КПВВ "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" и "Станица Луганская", оказалось, что основные причины обеспокоенности людей в прошедшие месяцы — большие очереди, обстрелы, условия ожидания и обстрелы — потеряли от 2% до 9%. Так, наличие значительных пассажиро-транспортных скоплений беспокоила в декабре 78% респондентов против 81% в ноябре (разница составила 3%).

Возможность попасть под обстрелы в декабре пугала 47% против 55% в ноябре (разница — в 8%). Условия ожидания в очередях в декабре были неприемлемыми для 26% против 37% в ноябре (разница — 9%). А заминировании обочин в декабре волновало 7% опрошенных против 9% в ноябре (разница — в 2%).

Среди главных причин, которые стимулировали людей пересекать линию разграничения на востоке Украины через контрольные пункты въезда-выезда в декабре 2016 года, остаются посещения родственников, совершение покупок и снятие наличных.

В декабрьском анкетировании посещения родственников и совершения покупок отметили по 38% респондентов. Однако при одинаково набранных показателях, если брать во внимание опрос в ноябре, "посещение родственников" потеряло 3%, тогда как осуществление покупок, наоборот, набрало 3%. Достаточно существенное количество процентов (6%) в декабре потерял пункт "снятие наличных", который выбрали 27%, хотя в предыдущем месяце было 32%.

С четвертого по шестое место в перечне причин, по которым граждане проходят мимо КПВВ в сторону неподконтрольной или подконтрольной территории, разместились решения проблем с документами, работа и посещение собственности. Реже в декабре, чем в ноябре, люди выделяли посещения собственности — 9% против 13% (разница — в 4%). Проблемы с документами назвали 13% в декабре против 15% в ноябре (разница — в 2%). Пункт "работа" в декабре потерял меньше, сравнивая с показателями ноября, — 9% против 10%.

Отдельно заметим, начиная с сентября, каждый месяц мы фиксируем тенденцию к снижению среди путешествующих машиной, кто не смог пересечь линию соприкосновения из-за очереди. В декабре этот показатель достиг 8%, хотя в сентябре достигал 23%.

Опрос граждан на КПВВ проходил в период с 1 по 31 декабря 2016 года.


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, люди, опрос, пропускная система, переселенцы, линия разграничения, КПВВ
 
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