Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только

06.01.2017 18:07

Как сообщает БФ «Право на защиту», правительство внесло изменения в ряд постановлений по учету и социальной защите внутренне перемещенных лиц. В частности, в Порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (постановление Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 № 509), Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, (постановление Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 № 505), Порядок назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (постановление Кабинета Министров Украины от 8 июня 2016 № 365, постановление Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 № 637) и Правила регистрации места проживания, (постановление Кабинета Министров Украины от 2 марта 2016 № 207).

Как указано на Правительственном портале, реализация принятого постановления Кабинета Министров Украины будет способствовать упрощению процедуры учета внутренне перемещенных лиц, совершенствованию процедуры назначения (восстановления) социальных выплат таким лицам, учета потребностей лиц с инвалидностью и лиц, нуждающихся в постороннем уходе, урегулированию вопросов регистрации места пребывания внутренне перемещенных лиц и как следствие ‒ повышению уровня их социальной защиты.

Команда БФ «Право на защиту» разобралась, так ли это. Как видно из текста изменений, их условно можно разделить на три группы:

технические (влияющие только на стилистику оформления нормативного акта)

позитивные (направленные на облегчение процесса учета и выплаты социальных пособий ВПЛ)

отрицательные (те, появление которых потенциально может усложнить процедуру учета ВПЛ).

Технические изменения

Это изменения в Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи ВПЛ (постановление от 1 октября 2014 № 505). В одном из пунктов Порядка еще сохранялся термин «учет перемещаемых лиц», который в конце концов был заменен на легальный термин «учет перемещенных лиц».

Из текста постановления Кабинета Министров Украины от 8 июня 2016 № 365 также убрана норма, что комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат обязаны принять решение о возобновлении/прекращении выплат по всем ВПЛ, которым такие выплаты были приостановлены ранее, в течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления. Такое решение выглядит логично, ведь с момента вступления в силу постановления № 365 (15 июня 2016 года) прошло уже более полугода, а комиссии до сих пор не обработали 100% дел переселенцев, которым были остановлены социальные выплат. Поэтому, указанная норма была «мертворожденной» с самого первого дня.

Кроме этого, теперь на уровне нормативного акта закрепили, что УТСЗН вносит представление о восстановлении/прекращении социальных выплат ВПЛ на рассмотрение комиссии в течение трех рабочих дней не со дня получения электронного дела получателя социальной выплаты (как это было прописано ранее), а со дня составления акта обследования материально-бытовых условий семьи и содержания электронного дела получателя социальной выплаты. Такое изменение обусловлено тем, что составление акта очень часто требовало гораздо большего времени, чем получение электронного дела получателя социальной выплаты, а комиссия без акта обследования дело ВПЛ не рассматривала, а поэтому на практике все равно дело передавалось на комиссию после составления акта обследования материально-бытовых условий семьи. Указанное изменение фактически просто подтвердило то, что происходило на практике на местах.

Позитивные изменения

Относительно позитивных изменений, то в этот раз их гораздо больше, чем негативных. Так, Министерству социальной политики, как главному разработчику акта, удалось сделать следующее:

теперь, если перемещенное лицо переезжает с квартиры на квартиру в пределах одного района в городе/города без деления на районы/деревни/поселка/района в области, ему больше не нужно получать новую справку ВПЛ, как это было раньше, а достаточно будет лишь сообщить о переезде (по телефону или лично) УТСЗН, который выдавал справку ВПЛ. УТСЗН, в свою очередь, обязан внести соответствующие изменения к ЕИБД. Переселенцу, по его/ее требованию, УТСЗН может внести новцый адрес проживания в его/ее справку;

если ВПЛ состоит на учете в территориальном центре социального обслуживания, посещает детский сад, учится в школе, профессионально-техническом учебном заведении или в университете (только дневная форма), то для назначения ему социальных выплат по нему не должен составляться акт обследования материально-бытовых условий. По такому переселенцу УТСЗН должно сделать соответствующий запрос о получения от учреждения информации о подтверждении пребывания/учебы перемещенного лица. После получения соответствующего подтверждение переселенцу могут быть восстановлены социальные выплаты.

Если же информация о пребывании на учете/обучении не подтвердится, то УТСЗН должен осуществить проверку места жительства/пребывания ВПЛ и составить соответствующий акт.

Также если ВПЛ не будет посещать длительное время (более 60 дней) обучение, то учебное заведение обязано сообщать об этом УТСЗН.

Если же информация о пребывании на учете/обучении не подтвердится, то УТСЗН должен осуществить проверку места жительства/пребывания ВПЛ и составить соответствующий акт. Также если ВПЛ не будет посещать длительное время (более 60 дней) обучение, то учебное заведение обязано сообщать об этом УТСЗН. если соцработник не застал внутренне перемещенное лицо по месту проживания/пребывания, он должен оставить ему письменное уведомление о необходимости в течение трех рабочих дней с даты составления акта явиться в УТСЗН для прохождения физической идентификации. Ранее этот вопрос не был урегулирован, и в случае, когда во время визита соцработника ВПЛ находилось на работе, по нему либо могли составить акт об отсутствии его по адресу проживания, или назначить новый визит, ждать который надо было длительное время. Хотя это положения является относительно положительным изменением, так как остается непонятным, где должно быть оставлено указанное сообщение, каким образом ВПЛ о нем должно узнать и прочее.

из процесса доставки пенсий по месту жительства ВПЛ пенсионеров исключили Укрпочту, поскольку за полгода норма относительно трехстороннего сотрудничества «Пенсионный фонд-Ощадбанк- Укрпочта» в процессе доставки пенсий на дом пенсионерам-пересенленцам так и не сработала. Отныне безвозмездно доставлять домой средства для выплаты пенсий ВПЛ с инвалидностью I группы и ВПЛ, которые не способны к самообслуживанию и требуют постоянной посторонней помощи, по их заявлениям будет обязан Ощадбанк. Одновременно с этим Ощадбанк будет проводить физическую идентификацию этих лиц для получения ними в дальнейшем социальных выплат.

Негативные изменения

Немного истории. 24 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантии соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц» № 921–VIII. Основной целью данного закона является усиление гарантии соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц (далее ‒ ВПЛ) и упрощение процедур учета таких лиц. 13 января 2016 года указанный Закон вступил в силу.

Среди основных изменений, которые произошли в связи с принятием Закона, было и изменение, которое касалось отмены необходимости проставлять штамп Государственной миграционной службы о регистрации места проживания ВПЛ в его/ее справку.

Таким образом, Государственная миграционная служба, как орган, который координируется Министерством внутренних дел, потеряла любые полномочия в процессе учета ВПЛ.

Соответствующие изменения были внесены и в Закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» и справка о постановке на учет ВПЛ была исключена из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте жительства и месте пребывания лица.

Однако 4 апреля 2016 года вступили в силу другие изменения в Закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», которыми справка ВПЛ была включена в перечень документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица. Указанные изменения касались расширения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации предоставления административных услуг и были связаны с длительными процессами децентрализации, а не с системными изменениями в построении системы обеспечения прав и свобод ВПЛ, а поэтому говорить о том, что включение справки ВПЛ в перечень документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица, было последовательным и осознанным действием, вряд ли возможно.

В свою очередь, новые Правила регистрации места проживания, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 2 марта 2016 № 207, не содержали ни одного упоминания о справке ВПЛ, а соответственно никаких штампов в справке миграционная служба не проставляла с начала 2016 года.

Однако все может измениться, ведь нынешние изменения внесли в пункт 9 Правил регистрации места проживания и закрепили то, что сведения о регистрации места пребывания лица вносятся в справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица путем проставления в них соответствующего штампа по установленной форме.

Указанные изменения являются шагом назад в вопросах учета ВПЛ, ведь они снова возвращают абсолютно бессмысленную процедуру проставления штампов в органах миграционной службе на справках ВПЛ. Как показывал опыт 2014 и 2015 годов, указанные штампы почти никак не учитывались, не несли за собой никакой информативной составляющей, ни для государства, ни для органов местного самоуправления, ни для гражданского общества или международных доноров. Кроме этого, для самых переселенцев штампы были дополнительной бюрократической преградой для получения справки, которая была их пропуском в мир государственных административных и социальных услуг, учитывая тот факт, что справки ВПЛ в большинстве получают самые уязвимые категории ВПЛ, которые изначально должны выстоять очередь в УТСЗН для получения справки, а потом ехать в другой конец города/района и ждать в следующей очереди для проставления штампа миграционной службы.

Здесь следует указать, что на этапе согласования проекта анализируемого акта Министерство внутренних дел, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека, всеукраинское общественное объединение «Национальная ассамблея инвалидов» выступили против внесения указанных изменений в Правила регистрации места проживания и отметили, что скорее Закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» и Правила регистрации места жительства должны быть приведены в соответствие с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», которым никаких штампов миграционной службы на справке ВПЛ не требуется.

Мнение вовлеченных

Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека в своем заключении по проекту анализируемого акта на соответствие его положений и Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике Европейского суда по правам человека указал, что проект акта не соответствует Конвенции и практике Суда, в частности требованиям принципа юридической определенности и может привести к нарушению статьи 1 протокола.

Кроме этого, в справке о соответствии обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза (аcquis ЕС) проекта постановления главный разработчик (т. е. Минсоцполитики) определил, что проект акта по предмету правового регулирования не касается сфер, правоотношения в которых регулируются правом Европейского союза (аcquis ЕС) и международно-правовым обязательствами Украины в сфере европейской интеграции. Хотя очевидно, что социальная защита населения страны, претендующей на членство в ЕС, как фактор усиления миграционных процессов находится под особым контролем наших европейских партнеров, и говорить о том, что нормативно-правовой акт, который касается социально сферы, не относится к сферам, правоотношения в которых регулируются правом Европейского Союза (аcquis ЕС) и международно-правовым обязательствам Украины, минимум некорректно.

PS: учитывая изложенное можно утверждать, что проект акта содержит как технические изменения, которые по большому счету не отразятся на жизни ВПЛ непосредственно, так и ряд положительных изменений, которые, однозначно, направлены на улучшение процесса восстановления/назначения социальных выплат ВПЛ. Но вместе с этим, текст акта содержит изменения, которые усложнят процедуру учета ВПЛ, а именно процедуру проставления штампа о регистрации места пребывания на справке ВПЛ, что, безусловно, требует особого внимания со стороны правозащитников и заинтересованных сторон.