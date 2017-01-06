Первый матч в 2017 году ХК «Донбасс" проведет в Дружковке с "Белым Барсом"

06.01.2017 21:24

8 января на дружковской Ледовой арене "Альтаир" пройдет первый матч "Донбасса" в 2017 году. В рамках 29-го тура дончане примут белоцерковский "Белый Барс".



Встреча начнется в 13:00. А в прямом эфире поединок покажет телеканал XSPORT. Также следить за ходом игры онлайн можно на странице спортивного портала XSPORT.ua.



Отметим, что 2016 год "Донбасс" начал и закончил встречами с киевскими "Дженералз". 9 января 2016-го команда Анатолия Степанищева победила 7:1, 26 декабря – 14:0.



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