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Полторак пообіцяв покарати війскові чини, які кинули АТОшників у Маріуполі після візиту Порошенка

06.01.2017 12:01
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Полторак пообіцяв покарати війскові чини, які кинули АТОшників у Маріуполі після візиту Порошенка
Сім посадових осіб, чиї дії призвели до того, що після нагородження в Маріуполі бійці АТО були змушені зустрічати Новий рік на місцевому аеродромі, отримають дисциплінарні стягнення. Про це написав у Facebook міністр оборони Степан Полторак, повідомляє espreso.tv.

"Ознайомився з результатами проведеного службового розслідування за фактом неналежної організації перевезення та розташування військовослужбовців — учасників урочистостей у Маріуполі 31 грудня 2016 року", - повідомив міністр.

Він уточнив, що сім посадових осіб, чиї дії призвели до виникнення цієї ситуації, отримають дисциплінарні стягнення.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, награда, инцидент, наказание, министр обороны
 
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