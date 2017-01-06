Полторак пообіцяв покарати війскові чини, які кинули АТОшників у Маріуполі після візиту Порошенка

"Ознайомився з результатами проведеного службового розслідування за фактом неналежної організації перевезення та розташування військовослужбовців — учасників урочистостей у Маріуполі 31 грудня 2016 року", - повідомив міністр.

Він уточнив, що сім посадових осіб, чиї дії призвели до виникнення цієї ситуації, отримають дисциплінарні стягнення.