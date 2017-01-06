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Порошенко с семьей поздравили украинцев с Рождеством Христовым (ВИДЕО)
06.01.2017 17:52
Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей поздравили украинцев с Рождеством Христовым. Видеопоздравление традиционно размещено на странице президента в Facebook.
"С Рождеством Христовым! Искренне поздравляю всех украинцев с великим церковным и глубоко семейным праздником – Рождеством Христовым!
За праздничным столом образов предлагаю в первую очередь помолиться за Воинов, которые в эти дни защищают нас от врага-антихриста. И пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос даст им сил беречь их земные жизни. И всю нашу страну храни, Господи, от всякого зла.
Христос родился!
Славим Его!", - сказано в поздравлении президента.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, семья, Рождество, поздравление, Порошенко
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