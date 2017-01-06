Порошенко с семьей поздравили украинцев с Рождеством Христовым (ВИДЕО)

06.01.2017 17:52

Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей поздравили украинцев с Рождеством Христовым. Видеопоздравление традиционно размещено на странице президента в Facebook.

"С Рождеством Христовым! Искренне поздравляю всех украинцев с великим церковным и глубоко семейным праздником – Рождеством Христовым!

За праздничным столом образов предлагаю в первую очередь помолиться за Воинов, которые в эти дни защищают нас от врага-антихриста. И пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос даст им сил беречь их земные жизни. И всю нашу страну храни, Господи, от всякого зла.



Христос родился!



Славим Его!", - сказано в поздравлении президента.



