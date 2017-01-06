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Пророссийские боевики продолжаюет тактику применения тяжелого оружия преимущественно ночью
Обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований в четверг продолжались на всех направлениях, в том числе с использованием тяжелого вооружения. Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
В частности, на луганском направлении минувшие сутки начались с обстрела из 152-мм пушек. "За 10 минут боевики выпустили 50 артснарядов по украинским позициям у с.Троицкое. Также неподалеку Новозвановки боевики выпустили 20 минометных мин. Враг продолжает тактику применения тяжелого оружия преимущественно ночью. Кроме этого, фиксируются эпизоды режима прекращения огня поблизости Новотошковки, где вел огонь вражеский снайпер, и Станице Луганской", - рассказал А.Мотузяник.
На донецком направлении по его словам, боевики нарушили перемирие 6 раз, почти все случаи пришлись на район г.Авдеевка и пгт Луганское Бахмутского района. В обоих местах огонь велся из минометов, в целом боевики выпустили 49 мин. Еще один раз незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия у пгт Зайцево Бахмутского района.
На мариупольском направлении обстрелы велись по всей линии столкновения: "от Красногоровки и Марьинки на севере через Новотроицкое, Павлополь и Гнутово до сел Водяное и Широкино на побережье Азовского моря. По словам А.Мотузяника, почти все провокации сопровождались огнем из легкого оружия, лишь поздней ночью противник выпустил 5 минометных мин у г.Марьинка.
Фото: donbass.uа
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы, фронт
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