Руководство ВС РФ готовит офицеров для ротации на Донбасс

06.01.2017 15:12

Украинская разведка сообщает, что руководство ВС РФ активизировало работу по отбору кандидатов на командные должности в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) среди офицерского состава других военных округов России для обеспечения ротационных мероприятий в зимне-весенний период 2017 года.

В ГУР Минобороны Украины отмечают: «Кандидаты проходят медицинское обследование и аттестационные комиссии по месту прохождения службы. Большинство кандидатов пытается симулировать заболевания и оформлять справки по семейным обстоятельствам с целью избежания командировок».