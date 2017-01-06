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Руководство ВС РФ готовит офицеров для ротации на Донбасс

06.01.2017 15:12
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Руководство ВС РФ готовит офицеров для ротации на Донбасс

Украинская разведка сообщает, что руководство ВС РФ активизировало работу по отбору кандидатов на командные должности в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) среди офицерского состава других военных округов России для обеспечения ротационных мероприятий в зимне-весенний период 2017 года.

В ГУР Минобороны Украины отмечают: «Кандидаты проходят медицинское обследование и аттестационные комиссии по месту прохождения службы. Большинство кандидатов пытается симулировать заболевания и оформлять справки по семейным обстоятельствам с целью избежания командировок».


Фото: 112.ua/

Теги: Россия, Донбасс, война, военные, командировка, ротация
 
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