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Архив - Донецкая область

С начала суток боевики уже 7 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

06.01.2017 09:47
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С начала суток боевики уже 7 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

"С 00:00 до этой минуты в зоне проведения АТО уже состоялось 7 обстрелов. На мариупольском направлении из минометов вели огонь по Павлополю, из гранатомета и стрелкового оружия - по Гнутово, Широкино и Павлополю. На луганском - по Станице Луганской из гранатометов. На донецком - из гранатометов по нашим позициям в районе Луганского. За ночь пока огонь не открывали", - сказал он.

Как сообщил пресс-офицер сектора "Луганск" Анатолий Прошин, ситуация в секторе несколько улучшилась.

"Ситуация в зоне ответственности войско ОТУ "Луганск" по сравнению с позапрошлыми сутками несколько улучшилась. Но российские террористические силы продолжают обстрелы наших позиций. За сутки зафиксировано 4 обстрела. Из гранатометов различных систем, стрелкового оружия были обстреляны опорники в районах Новотошковского, Новозвановки. Дважды была обстреляна Станица Луганская. Ситуация полностью контролируется нашими подразделениями", - сообщил он.

Как сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль, по состоянию на 9:00 в секторе было зафиксировано 5 обстрелов.

"По состоянию на 9:00 уже было зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны временно оккупированных территорий. Обстреливали позиции сил АТО под Павлополем. Под огнем дважды оказались позиции в Гнутово, огнем из крупнокалиберных пулеметов. И традиционно позиции в Широкино ночью оказались под огнем из пулеметов и стрелкового оружия.
Украинский армейцы, как и прошедшие сутки, огонь на эти провокационные обстрелы не раскрывали. Ни ночью сегодняшних суток, ни прошлых суток. ", - сообщил он.


Фото: www.dialog.ua/

Теги: Донбасс, боевики, обстрелы
 
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