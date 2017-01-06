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Савченко пообещала обнародовать важные данные о пленных укранцах на Донбассе

06.01.2017 22:42
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Савченко пообещала обнародовать важные данные о пленных укранцах на Донбассе

Нардеп Украины Надежда Савченко сообщила, что в ближайшее время опубликует списки пленных и пропавших без вести украинцев.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети. 

"Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по итогам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освободжения из российского плена, я обнародую в ближайшее время", - говорится в сообщении.

О наличии этих списков также может свидетельствовать опубликованное нардепом фото, пишет uapress.info.


Фото: uapress.info/ru

Теги: Донбасс, Савик Шустер, список, боевики, пленные
 
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