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Савченко пообещала обнародовать важные данные о пленных укранцах на Донбассе
06.01.2017 22:42
Нардеп Украины Надежда Савченко сообщила, что в ближайшее время опубликует списки пленных и пропавших без вести украинцев.
Об этом она написала на своей странице в социальной сети.
"Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по итогам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освободжения из российского плена, я обнародую в ближайшее время", - говорится в сообщении.
О наличии этих списков также может свидетельствовать опубликованное нардепом фото, пишет uapress.info.
Фото: uapress.info/ru
Теги: Донбасс, Савик Шустер, список, боевики, пленные
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