Савченко пообещала обнародовать важные данные о пленных укранцах на Донбассе

06.01.2017 22:42

Нардеп Украины Надежда Савченко сообщила, что в ближайшее время опубликует списки пленных и пропавших без вести украинцев.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

"Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по итогам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освободжения из российского плена, я обнародую в ближайшее время", - говорится в сообщении.

О наличии этих списков также может свидетельствовать опубликованное нардепом фото, пишет uapress.info.