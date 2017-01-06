- В оккупированном Донецке взорвался микроавтобус, перевозивший взрывчатку19:12
- В прифронтовом Торецке экс-регионалы разжигают ненависть к Украине19:03
- Сегодня боевики 21 раз нарушили перемирие, у военных ВСУ есть раненые18:48
- В Рождественскую ночь на охрану жителей Донетчины выйдут более 1600 полицейских18:30
- В Пенсионном фонде Украины снова проблемы с сервером: возможна задержка выплаты пенсий18:25
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только18:07
- Порошенко с семьей поздравили украинцев с Рождеством Христовым (ВИДЕО)17:52
- На Рождество в Мариуполе пройдут концерты и дискотеки 16:43
- "Идеолог ДНР" возмутился фанфаронством донецкого "министра" Ташкента16:35
- В "армии ДНР" нарастает возмущение: боевикам не выдали зарплату даже за декабрь16:19
Сегодня боевики 21 раз нарушили перемирие, у военных ВСУ есть раненые
6 января с начала суток по состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования 21 раз обстреляли позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-служба штаба.
"В предрождественский час российско-террористические войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На мариупольском из минометов они вели огонь по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Талаковке, Марьинке, Гнутовому, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы", - говорится в сообщении.
На луганском направлении боевики вели обстрелы в направлении пгт Станица Луганская, пгт Новотошковское и с.Новозвановка Попаснянского района. Обстрелы производились из гранатометов.
На донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции сил АТО в районе пгт Луганское Бахмутского района и г.Авдеевка.
Двое украинских военнослужащих получили ранения в пятницу в районе пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
- Под Счастьем украинские военные попали в засаду - один боец погиб
- Реален ли новый план спасения Донбасса (ВИДЕО)
- За минувшие сутки боевики 11 раз обстреливали позиции сил АТО (ВИДЕО)
- За неделю в зоне АТО зафиксировали 37 фактов нарушения минских договоренностей по отводу вооружения - разведка
- "Перемирие": бои под Марьинкой и Авдеевкой не утихают, есть погибшие и раненые
- На Луганщине состоялся бой между украинскими военными и диверсантами
- В оккупированном Донецке взорвался микроавтобус, перевозивший взрывчатку19:12
- В прифронтовом Торецке экс-регионалы разжигают ненависть к Украине19:03
- Сегодня боевики 21 раз нарушили перемирие, у военных ВСУ есть раненые18:48
- В Рождественскую ночь на охрану жителей Донетчины выйдут более 1600 полицейских18:30
- В Пенсионном фонде Украины снова проблемы с сервером: возможна задержка выплаты пенсий18:25
- Станица Луганская теперь получает электроэнергию от Украины и не зависит от прихотей боевиков "ЛНР"18:13
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только18:07
- Порошенко с семьей поздравили украинцев с Рождеством Христовым (ВИДЕО)17:52
- Школярі з Луганської області відсвяткують Різдво на Тернопільщині 17:47
- На Рождество в Мариуполе пройдут концерты и дискотеки 16:43
- В оккупированном Донецке взорвался микроавтобус, перевозивший взрывчатку19:12
- В прифронтовом Торецке экс-регионалы разжигают ненависть к Украине19:03
- Свят-Вечер: что поставить на рождественский стол18:57
- Сегодня боевики 21 раз нарушили перемирие, у военных ВСУ есть раненые18:48
- В Рождественскую ночь на охрану жителей Донетчины выйдут более 1600 полицейских18:30
- В Пенсионном фонде Украины снова проблемы с сервером: возможна задержка выплаты пенсий18:25
- Станица Луганская теперь получает электроэнергию от Украины и не зависит от прихотей боевиков "ЛНР"18:13
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только18:07
- Погода в Украине ухудшается - водителей просят воздержаться от поездо17:56
- Порошенко с семьей поздравили украинцев с Рождеством Христовым (ВИДЕО)17:52
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО
- Восточный гороскоп на 2017 год: Крыс ждет повышение в карьере, а Драконов – успех
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе
- ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»