Сегодня боевики 21 раз нарушили перемирие, у военных ВСУ есть раненые

06.01.2017 18:48

6 января с начала суток по состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования 21 раз обстреляли позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-служба штаба.

"В предрождественский час российско-террористические войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На мариупольском из минометов они вели огонь по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Талаковке, Марьинке, Гнутовому, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы", - говорится в сообщении.

На луганском направлении боевики вели обстрелы в направлении пгт Станица Луганская, пгт Новотошковское и с.Новозвановка Попаснянского района. Обстрелы производились из гранатометов.

На донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции сил АТО в районе пгт Луганское Бахмутского района и г.Авдеевка.

Двое украинских военнослужащих получили ранения в пятницу в районе пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.