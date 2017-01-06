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Шокирующая находка в Краматорске: в мусорном контейнере найден мертвый младенец
06.01.2017 12:19
Сегодня, 6 января, около 8:00 утра в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от женщины, которая работает дворником, о том, что в мусорном контейнере она нашла тело младенца. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.
Информация подтвердилась - в одном из дворов по ул. Парковой находилось тело новорожденного ребенка. Девочка была уже без признаков жизни и находилась в мусорном контейнере. Сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.
Сейчас на месте происшествия работают эксперты и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: https://dn.npu.gov.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, полиция, младенец, мусорные контейнеры
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