Шокирующая находка в Краматорске: в мусорном контейнере найден мертвый младенец

06.01.2017 12:19

Сегодня, 6 января, около 8:00 утра в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от женщины, которая работает дворником, о том, что в мусорном контейнере она нашла тело младенца. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Информация подтвердилась - в одном из дворов по ул. Парковой находилось тело новорожденного ребенка. Девочка была уже без признаков жизни и находилась в мусорном контейнере. Сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.