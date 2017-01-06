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Советник президента Юрий Бирюков рассказал подробности инцидента с военными, брошенными в Мариупольском аэропорту в новогоднюю ночь

06.01.2017 20:40
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Советник президента Юрий Бирюков рассказал подробности инцидента с военными, брошенными в Мариупольском аэропорту в новогоднюю ночь

По словам советника президента, помощника министра обороны Юрия Бирюкова, приказом министра обороны наказано 7 офицеров высшего звена командования АТО, включая строгий выговор одному генерал-лейтенанту.

Об этом сообщает Бирюков в Фейсбуке, передает "Depo.Донбасс".

Министр обороны Степан Полторак объявил дисциплинарные взыскания 7 офицерам командования антитеррористической операции за ненадлежащее размещение и перевозку военнослужащих - участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года.

После награждения бойцов 54-й бригады в Мариуполе президент Петр Порошенко дал распоряжение министру обороны доставить их к месту дислокации на вертолете, но этому помешали погодные условия.

"Попытка была - в штабе АТО есть телеграмма из Мариуполя об отправке вертушки. И действительно погода была нелетная и никто в этой стране не может заставить пилотов лететь, если у них нет допуска из-за погодных условий", - пишет советник президента.

В автомобиле КрАЗ, не работали три обогревателя из трех.

"Такую машину нельзя было выпускать в рейс", - пишет Бирюков.

Таким образом военные были вынуждены встречать Новый год в аэропорту Мариуполя.


Фото: dn.depo.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, новый год, наказание, военная база, министр обороны, бойцы
 
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