Советник президента Юрий Бирюков рассказал подробности инцидента с военными, брошенными в Мариупольском аэропорту в новогоднюю ночь

Министр обороны Степан Полторак объявил дисциплинарные взыскания 7 офицерам командования антитеррористической операции за ненадлежащее размещение и перевозку военнослужащих - участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года.



После награждения бойцов 54-й бригады в Мариуполе президент Петр Порошенко дал распоряжение министру обороны доставить их к месту дислокации на вертолете, но этому помешали погодные условия.



"Попытка была - в штабе АТО есть телеграмма из Мариуполя об отправке вертушки. И действительно погода была нелетная и никто в этой стране не может заставить пилотов лететь, если у них нет допуска из-за погодных условий", - пишет советник президента.



В автомобиле КрАЗ, не работали три обогревателя из трех.



"Такую машину нельзя было выпускать в рейс", - пишет Бирюков.

Таким образом военные были вынуждены встречать Новый год в аэропорту Мариуполя.