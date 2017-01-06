Украинские саперы обезвредили в районе канала "Северский Донец - Донбасс" три взрывных устройства (ФОТО)

06.01.2017 14:14

Во время проведения инженерной разведки и разминирования в районе населенного пункта Майорск – Балка Шумы вдоль канала "Северский Донец - Донбасс", личным составом Центра разминирования обнаружены 3 самодельных взрывных устройства, заложенные под водопроводом "Северский Донец - Донбасс".

Об этом сообщает Штаб АТО в facebook.

Умелыми действиями саперов были обезврежены самодельные взрывные устройства, чем предупреждено совершение теракта.

Также, во время проведения инженерной разведки и разминирования территории детского лагеря в районе населенных пунктов Степное-Березовое личным составом Центра разминирования было обнаружено тайник артиллерийских боеприпасов.

Осуществив разминирования и очистки территории саперами было уничтожено на месте свыше 200 боеприпасов в том числе боевые элементы РСЗО "Смерч" и "Ураган", изъято более 100 единиц новейших артиллерийских боеприпасов производства РФ, которые в дальнейшем будут использованы по назначению.



