В "армии ДНР" нарастает возмущение: боевикам не выдали зарплату даже за декабрь

06.01.2017 16:19

Боевики «ДНР» возмущены накапливающимися долгами по зарплате. Об этом они открыто пишут в социальных сетях, сообщает "Донпресс".

Наемник по кличке «Фартовый Саня» робко спрашивает подельников, чего не дают зарплату. По сведениям боевиков, им не оплатили участие в вооруженных провокациях даже в декабре, не говоря уже о жаловании за январь.

Некоторые наемники в ответ на это пишут, что деньги обещали выдать после 9−11 января. В некоторых группировках и вовсе будут тянуть с этим до 13−16. Некоторые из них уже уволились, но денег не дали даже тем, кто покинул банды.