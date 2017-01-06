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В "армии ДНР" нарастает возмущение: боевикам не выдали зарплату даже за декабрь

06.01.2017 16:19
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В "армии ДНР" нарастает возмущение: боевикам не выдали зарплату даже за декабрь

Боевики «ДНР» возмущены накапливающимися долгами по зарплате. Об этом они открыто пишут в социальных сетях, сообщает "Донпресс".

Наемник по кличке «Фартовый Саня» робко спрашивает подельников, чего не дают зарплату. По сведениям боевиков, им не оплатили участие в вооруженных провокациях даже в декабре, не говоря уже о жаловании за январь.

Некоторые наемники в ответ на это пишут, что деньги обещали выдать после 9−11 января. В некоторых группировках и вовсе будут тянуть с этим до 13−16. Некоторые из них уже уволились, но денег не дали даже тем, кто покинул банды.


Фото: https://donpress.com/

Теги: Донбасс, зарплата, армия, задержание, ДНР
 
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