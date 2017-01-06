В январе Кабмин проведет проверку использования средств, выделенных на восстановление Донбасса

06.01.2017 13:30

Кабинет министров создал межведомственную комиссию для анализа эффективности использования средств, выделенных на восстановление Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает biz.censor.net.ua.

“Правительство приняло решение о создании межведомственной комиссии по вопросам проведения анализа эффективности и целевого использования средств специального фонда областных бюджетов Донецкой и Луганской областей в размере 3,8 млрд гривен”, — сказано в сообщении.

Данная сумма была предоставлена Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, которые находятся на временно неподконтрольных украинской власти территориях.

В состав межведомственной комиссии входят представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Министерства регионального развития, Министерства финансов, Государственной казначейской службы и Государственной аудиторской службы.

Комиссия посетит Донецкую и Луганскую области в течение января.

Согласно приведенным пресс-службой министерства данным, из выделенных Донецкой ВГА 2,6 млрд грн, 614 млн грн получил Краматорск, 390 млн грн — Мариуполь, 341 млн грн — Бахмут, 232 млн грн — Славянск, 212 млн грн — Константиновка. Другие населенные пункты получили в разы меньше средств.

В то же время 916 млн грн из выделенных Луганской ВГА 1,03 млрд грн были направлены на областные объекты, а местным бюджетам перечислялось не более чем по 15 млн грн.