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В январе Кабмин проведет проверку использования средств, выделенных на восстановление Донбасса
Кабинет министров создал межведомственную комиссию для анализа эффективности использования средств, выделенных на восстановление Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает biz.censor.net.ua.
“Правительство приняло решение о создании межведомственной комиссии по вопросам проведения анализа эффективности и целевого использования средств специального фонда областных бюджетов Донецкой и Луганской областей в размере 3,8 млрд гривен”, — сказано в сообщении.
Данная сумма была предоставлена Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, которые находятся на временно неподконтрольных украинской власти территориях.
В состав межведомственной комиссии входят представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Министерства регионального развития, Министерства финансов, Государственной казначейской службы и Государственной аудиторской службы.
Комиссия посетит Донецкую и Луганскую области в течение января.
Согласно приведенным пресс-службой министерства данным, из выделенных Донецкой ВГА 2,6 млрд грн, 614 млн грн получил Краматорск, 390 млн грн — Мариуполь, 341 млн грн — Бахмут, 232 млн грн — Славянск, 212 млн грн — Константиновка. Другие населенные пункты получили в разы меньше средств.
В то же время 916 млн грн из выделенных Луганской ВГА 1,03 млрд грн были направлены на областные объекты, а местным бюджетам перечислялось не более чем по 15 млн грн.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, Кабинет министров, комиссия, восстановление, среда разработки
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