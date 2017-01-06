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В Краматорске пройдет «Парад рождественских звезд»
06.01.2017 20:26
Акция «Рождественские перезвоны» состоится 9 января в Краматорске, который является временным административным центром Донецкой области, сообщает сайт Донецкой облгосадминистрации.
Мероприятия будут проходить на площади Мира. В 11:00 утра из разных уголков площади к ее центру сойдутся в праздничном шествии 11 коллективов художественной самодеятельности Донецкой области и гости из Жовкивского района Львовской области.
Вертепное шествие будет сопровождаться колядками и песнями рождественской тематики. Коллективы сойдутся в импровизированном шествии, демонстрируя зрителям «Парад рождественских звезд», и завершат шествие общей рождественской колядкой.
После окончания шествия на сцене начнется фестиваль вертепов. «Дидухи», привезенные коллективами, будут оставаться на авансцене, что к концу рождественской программы создаст своеобразную презентацию рождественских символов.
Во время праздника на площади Мира будут работать рождественская выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Wintershop».
Действо состоится одновременно с проведением конкурсно-развлекательной программы, которая составлена таким образом, что в ней смогут принять участие как дети или подростки, так и их родители, и даже бабушки и дедушки.
Выступления коллективов будут перемежаться с рассказами ведущих о рождественских традициях, рождественских символах и вертепах.
По окончании выступлений на сцену поднимутся все участники вертепного действа и споют общую заключительную колядку.
Теги: Донбасс, Краматорск, Рождество, ярмарка
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