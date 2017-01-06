Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Краматорске задержали ранее судимого злоумышленника, ранившего ножом несовершеннолетнюю девушку

06.01.2017 21:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорске задержали ранее судимого злоумышленника, ранившего ножом несовершеннолетнюю девушку

В Краматорске правоохранители задержали злоумышленника, напавшего с ножом на 17-летнюю девушку. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Преступление было совершено 30 декабря: увидев девушку с телефоном в руках, мужчина приставил ей к горлу нож и нанес резаную рану, после чего сбежал. С собой он "захватил" телефон, однако позднее выбросил.

В результате розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался житель Краматорска, ранее судимый за убийство и оборот наркотиков. В 2015 году мужчина приехал из оккупированной Горловки, где отбывал наказание в исправительной колонии.

 У задержанного было изъято орудие преступления. В настоящее время полицейские проводят мероприятия по поиску похищенного телефона. Выяснилось, что он был заблокирован и включался по отпечатку пальца. Не сумев его включить, подозреваемый просто выбросил гаджет.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/

Теги: Донбасс, Краматорск, мужчина, Полиция Донбасса, задержание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх