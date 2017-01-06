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В Краматорске задержали ранее судимого злоумышленника, ранившего ножом несовершеннолетнюю девушку
В Краматорске правоохранители задержали злоумышленника, напавшего с ножом на 17-летнюю девушку. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Преступление было совершено 30 декабря: увидев девушку с телефоном в руках, мужчина приставил ей к горлу нож и нанес резаную рану, после чего сбежал. С собой он "захватил" телефон, однако позднее выбросил.
В результате розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался житель Краматорска, ранее судимый за убийство и оборот наркотиков. В 2015 году мужчина приехал из оккупированной Горловки, где отбывал наказание в исправительной колонии.
У задержанного было изъято орудие преступления. В настоящее время полицейские проводят мероприятия по поиску похищенного телефона. Выяснилось, что он был заблокирован и включался по отпечатку пальца. Не сумев его включить, подозреваемый просто выбросил гаджет.
По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, Краматорск, мужчина, Полиция Донбасса, задержание
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