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Архив - Донецкая область

В Мариуполе задержали трех мужчин, ограбивших в новогоднюю ночь пенсионерку

06.01.2017 22:13
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В Мариуполе задержали трех мужчин, ограбивших в новогоднюю ночь пенсионерку

В Мариуполе правоохранители задержали трех злоумышленников, которые в новогоднюю ночь проникли в квартиру одинокой пенсионерки и ограбили ее. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

 В доме женщины забрали все, что могло принести любую ценность, отметили в полиции. "Для того, чтобы злоумышленники не смогли избежать ответственности, сотрудники криминальной полиции Кальмиуского района и областного главка опросили более полусотни ранее осужденных лиц, проверили с десяток ломбардов и других мест возможного сбыта похищенного, отработали всю территорию частного сектора, где живет старушка. Как результат – все обидчики доставлены в полицейское отделение и дают показания", - говорится в сообщении.

 Двое из задержанных - жители Мариуполя, еще один - иностранец, все они в возрасте от 34 до 52 лет, безработные и ранее судимые за различные преступления.

"Во время осмотра места жительства одного из участников преступной группы изъяты все вещественные доказательства, которые впоследствии будут возвращены владелице. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. У полицейских есть все основания полагать, что это не единственное преступление на их счету", - сообщили в ГУ Нацполиции.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/r

Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, мужчина, нападение, Полиция Донбасса, задержание
 
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