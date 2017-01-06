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"В Одессе свирепствует кровавая хунта, а в Донецке — торжество свободы" - журналист с иронией рассказал о праздниках в Украине и "ДНР"
"Власти ДНР" задержали за нарушение комендантского часа более 400 жителей Донецка: люди посмели гулять и веселиться 2 и 3 января. Об этом в своем блоге пишет журналист Денис Казанский.
"Пару дней назад я уже показывал, как люди отмечали новогодние дни в Одессе. Город, который в 2014 году избежал несчастной участи Луганска и Донецка, мирно и спокойно встретил Новый год с красивой уличной иллюминацией и праздничной атмосферой.
Кто-то в ответ запостил новогодние фотографии из центра Донецка. Мол, и там тоже люди гуляют, и там не хуже. Но все же между новогодними праздниками в Донецке и аналогичными праздниками в украинских городах существует огромная разница. В Донецке захватившая власть группировка разрешила дончанам отмечать праздник только одну ночь — с 1 января по 31 декабря.
Уже на следующий день в городе снова действовал комендантский час, за нарушение которого 2 и 3 января боевики задержали более 400 жителей Донецка. Дончане пострадали только за то, что не хотели сидеть на праздники дома, и задержались на улицах или в кафе.
Сами ДНРовцы похвастались своим «уловом» на официальном сайте.
«В целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток сотрудники Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики в период со 2 по 3 января провели оперативно-профилактическую операцию «Ночной город».
Как сообщает центр связей с общественностью МВД ДНР, в мероприятиях было задействовано более 400 сотрудников полиции, в том числе экипажи ГАИ, наряды ОМОН «Беркут», сотрудники оперативных служб. В ходе отработки стражи правопорядка проверили 331 увеселительное заведение, составили 73 протокола по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появления в общественных местах в пьяном виде. К ответственности привлечены 13 правонарушителей за мелкое хулиганство и 9 — за злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции. За нарушение комендантского часа были задержаны 413 граждан».
Вот так. Аж 413 злостных диверсантов повязали на праздники. Как при Андропове. Облавы в кафе! Кайф.
Какие-то гады даже посмели распивать в Новый год алкогольные напитки. Это ли не фашизм?
Сразу видно, что в Одессе свирепствует кровавая хунта, а в Донецке — торжество свободы. Какие-то вооруженные самозванцы, объявившие себя полицией и ОМОНом (кстати, почему ОМОН, а не ОПОН?) хватают на улицах и в ресторанах дончан, отмечающих праздники, и увозят на подвал. И все это называется «народная республика».
И как я 30 лет прожил в Донецке без этого счастья?", - пишет журналист.
Фото: deniskazansky.com.uа
Теги: Донецк, Донбасс, Одесса, праздник, новый год, комендантский час, боевики
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