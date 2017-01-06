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Архив - Донецкая область

В оккупированной Макеевке будет играть мелодия Кремлевских курантов и "Спят курганы темные"

06.01.2017 09:08
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В оккупированной Макеевке будет играть мелодия Кремлевских курантов и "Спят курганы темные"
Жители оккупированной Макеевки встретят Рождественскую ночь под бой курантов отреставрированных главных городских часов на здании главпочтамта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "Макеевской администрации", пишут сепаратистские СМИ.

В "мэрии" отметили, что за техническую часть работы часов отвечает донецкая компания "Часовой". Ее работниками был произведен демонтаж старых часов и часового механизма.

"Это будут электромеханические часы, в которых есть двигатель и сам часовой механизм, который работает с помощью электродвигателя и специальных электронных первичных часов", - говорится в сообщении.

По информации администрации, в отремонтированных часах будет установлен новый циферблат. А новшеством станет музыкальное сопровождение каждого наступившего нового часа. Среди мелодий, которые будут играть, — "Спят курганы темные" и "В светлом небе Донецком", а ежедневно в полдень и в полночь будет играть мелодия Кремлевских курантов. Кроме того, в ночное время часы будут освещаться.

В данный момент идет отладка и тестирование часового механизма.



Фото: dnr-news.com/

Теги: Донбасс, Макеевка, Рождество, часы, куранты
 
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