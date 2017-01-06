В оккупированной Макеевке будет играть мелодия Кремлевских курантов и "Спят курганы темные"

В "мэрии" отметили, что за техническую часть работы часов отвечает донецкая компания "Часовой". Ее работниками был произведен демонтаж старых часов и часового механизма.

"Это будут электромеханические часы, в которых есть двигатель и сам часовой механизм, который работает с помощью электродвигателя и специальных электронных первичных часов", - говорится в сообщении.

По информации администрации, в отремонтированных часах будет установлен новый циферблат. А новшеством станет музыкальное сопровождение каждого наступившего нового часа. Среди мелодий, которые будут играть, — "Спят курганы темные" и "В светлом небе Донецком", а ежедневно в полдень и в полночь будет играть мелодия Кремлевских курантов. Кроме того, в ночное время часы будут освещаться.В данный момент идет отладка и тестирование часового механизма.