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В оккупированной Макеевке будет играть мелодия Кремлевских курантов и "Спят курганы темные"
06.01.2017 09:08
Жители оккупированной Макеевки встретят Рождественскую ночь под бой курантов отреставрированных главных городских часов на здании главпочтамта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "Макеевской администрации", пишут сепаратистские СМИ.
В "мэрии" отметили, что за техническую часть работы часов отвечает донецкая компания "Часовой". Ее работниками был произведен демонтаж старых часов и часового механизма.
"Это будут электромеханические часы, в которых есть двигатель и сам часовой механизм, который работает с помощью электродвигателя и специальных электронных первичных часов", - говорится в сообщении.
По информации администрации, в отремонтированных часах будет установлен новый циферблат. А новшеством станет музыкальное сопровождение каждого наступившего нового часа. Среди мелодий, которые будут играть, — "Спят курганы темные" и "В светлом небе Донецком", а ежедневно в полдень и в полночь будет играть мелодия Кремлевских курантов. Кроме того, в ночное время часы будут освещаться.
В данный момент идет отладка и тестирование часового механизма.
Фото: dnr-news.com/
Теги: Донбасс, Макеевка, Рождество, часы, куранты
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