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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке из-за ночных обстрелов поврежден жилой дом

06.01.2017 10:30
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В оккупированном Донецке из-за ночных обстрелов поврежден жилой дом

В поселке Трудовские Петровского района оккупированного Донецка в результате ночного обстрела получил повреждения жилой частный дом, сообщает "ДонПресс".

"Глава райадминистрации" Максим Жуковский сообщил: "Стреляли ВСУ, значит, по Карнавальной, 77. Там осколком окно вынесло, а 71 дом остался без света. Осколком повредило линию электропередачи. Будем сегодня ее восстанавливать".

Также, он отметил, что жертв среди мирных жителей удалось избежать.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, дом, пожар, обстрелы
 
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