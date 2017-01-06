В оккупированном Донецке из-за ночных обстрелов поврежден жилой дом

06.01.2017 10:30

В поселке Трудовские Петровского района оккупированного Донецка в результате ночного обстрела получил повреждения жилой частный дом, сообщает "ДонПресс".

"Глава райадминистрации" Максим Жуковский сообщил: "Стреляли ВСУ, значит, по Карнавальной, 77. Там осколком окно вынесло, а 71 дом остался без света. Осколком повредило линию электропередачи. Будем сегодня ее восстанавливать".

Также, он отметил, что жертв среди мирных жителей удалось избежать.