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В оккупированном Донецке взорвался микроавтобус, перевозивший взрывчатку
06.01.2017 19:12
Микроавтобус взорвался в Донецке, по предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывчатым веществом, которое находилось в автомобиле, сообщили в пресс-службе "МВД ДНР", пишет один из сепаратистских сайтов.
"В Киевском районе Донецка взорвался микроавтобус марки "Мерседес", принадлежащий 44-летнему местному жителю. Стражи порядка установили, что владелец автомобиля перевозил взрывчатое вещество, в результате неосторожного обращения с котором прогремел взрыв", — говорится в сообщении пресс-службы "МВД ДНР".
Фото: dnr-news.com/
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, взрывчатка, микроавтобус
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