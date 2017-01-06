В оккупированном Донецке взорвался микроавтобус, перевозивший взрывчатку

06.01.2017 19:12

Микроавтобус взорвался в Донецке, по предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывчатым веществом, которое находилось в автомобиле, сообщили в пресс-службе "МВД ДНР", пишет один из сепаратистских сайтов.

"В Киевском районе Донецка взорвался микроавтобус марки "Мерседес", принадлежащий 44-летнему местному жителю. Стражи порядка установили, что владелец автомобиля перевозил взрывчатое вещество, в результате неосторожного обращения с котором прогремел взрыв", — говорится в сообщении пресс-службы "МВД ДНР".