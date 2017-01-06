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В оккупированном Новоазовске российские "ихтамнеты" ограбили и изнасиловали местную жительницу
06.01.2017 13:06
В четверг, 5 января, кадровые российские военные изнасиловали в Новоазовске местную жительницу. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.
"5 января с.г. кадровые российские военнослужащие, проходящие службу в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, ворвались в дом гражданского лица и совершили ограбление и изнасилование женщины", - отмечается в сообщении.
Как отмечают в разведке, на оккупированных территория бесчинства и противоправные действия военнослужащих российских оккупационных войск в отношении гражданского населения продолжаются постоянно.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Россия, Донбасс, Новоазовск, ограбление, изнасилование, военные
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