В оккупированном Новоазовске российские "ихтамнеты" ограбили и изнасиловали местную жительницу

06.01.2017 13:06

В четверг, 5 января, кадровые российские военные изнасиловали в Новоазовске местную жительницу. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

"5 января с.г. кадровые российские военнослужащие, проходящие службу в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, ворвались в дом гражданского лица и совершили ограбление и изнасилование женщины", - отмечается в сообщении.